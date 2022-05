Perugia, prima deruba una donna, poi morde un poliziotto: arrestato

13 maggio 2022 a

A Perugia la polizia ha arrestato un cittadino straniero di 37 anni per rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Su disposizione della procura è stato portato nella casa circondariale di Capanne. L'uomo è un tunisino classe '85. Prima ha rubato uno zaino a una donna all'interno di un supermercato di piazza Vittorio Veneto, poi ha provato a svuotarlo nelle immediate vicinanze. Gli agenti sono intervenuti in seguito a una chiamata al numero di emergenza e il tunisino è stato indicato dalla stessa vittima del furto. Lui si è dato alla fuga in bicicletta ma quando è stato raggiunto e fermato ha prima scagliato a terra lo zaino contenente soldi e un paio di forbici per poi provare a riappropriarsi di quest'ultime prima di essere bloccato. Durante il fermo ha morso alla mano un agente nel tentativo di divincolarsi ed è stato necessario chiamare una seconda volante per riuscire a bloccarlo.

