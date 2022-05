Orvieto, sciame di api in piazza Duomo: turisti in fuga, chiamato un apicoltore

Davide Pompei 13 maggio 2022 a

Ha destato curiosità e un minimo di apprensione, nel primo pomeriggio di giovedì 12 maggio 2022, la presenza di uno sciame d'api andatosi a collocare su alcune piante che delimitano i tavoli all'aperto di un locale in piazza Duomo, a Orvieto, in provincia di Terni.

Una presenza che ha costretto turisti e avventori ad allontanarsi temporaneamente nell'attesa dell'arrivo di un apicoltore esperto che, in breve tempo e in tutta sicurezza, ha provveduto al recupero delle api. Da parte del titolare del locale c'è stata molta cautela nel circoscrivere l'area e rivolgersi subito all'addetto per il trasporto degli insetti.

Alcuni passanti si sono addirittura avvicinati, incuriositi da quanto stava accadendo. In ogni caso le operazioni sono state svolte con responsabilità, senza creare alcun tipo di allarme.

Due anni fa, d'altronde, un episodio analogo era avvenuto sul cornicione del palazzo del Capitano del Popolo e, in più di un'occasione, anche nel quartiere medievale.

L'ultimo intervento è stato quello della polizia municipale, che ha circoscritto e controllato la situazione fino a quando non è stata completata definitivamente la rimozione dello sciame.

