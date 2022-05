Perugia, all'esame per la patente con la telecamera nascosta. Denunciato. Caccia alla banda

12 maggio 2022 a

E' andato a sostenere a Perugia l'esame per la patente con una microtelecamera che aveva nascosto e che era collegata ad un marchingegno che gli consentiva di comunicare con l'esterno. E' stato denunciato dalla polizia postale un 27enne di nazionalità bangladese. Aveva destato sospetti già durante i controlli al metal detector, all'ingresso degli uffici della Motorizzazione. Il metal detector, infatti, aveva riscontrato i segnali tipici che arrivano in presenza di metalli.

Nel corso degli esami i commissari avevano sentito dei fruscii che arrivavano proprio dalla sua felpa. Inevitabili i controlli al termine della prova che hanno permesso di scoprire la microcamera e il sistema di altoparlante, antenna, batteria di alimentazione. Tutto era stato nascosto all'interno della felpa indossata dal 27enne che doveva sostenere la prova. Il dispositivo gli era stato fornito e portato all'interno della sede di esame, gli consentiva di comunicare con un complice all'esterno della Motorizzazione che gli forniva le risposte esatte ai quiz. E anche la complice è stata scoperta. Gli agenti, infatti, hanno individuato una autovettura parcheggiata all'esterno degli uffici. A bordo c'era una donna che è stata fermata per i controlli del caso ed è risultata una intermediaria tra l'uomo e le persone che gli avevano fornito la felpa con la strumentazione.

Tutti e due sono stati denunciati in stato di libertà in concorso tra loro per tentata induzione in errore di pubblico ufficiale e frode in esame per conseguire la patente di guida. Ma le indagini continuano. Il sospetto che è che il tentativo di frode non sia stato l'unico e che operi un gruppo strutturato organizzato per consentire ai cittadini stranieri di ottenere la patente, in cambio ovviamente di somme di denaro. Pare strano, infatti, che una organizzazione del genere sia stata messa in piedi soltanto in occasione dell'esame sostenuto dal 27enne che è stato scoperto.

