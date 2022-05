Perugia, primo test di un bus elettrico di 18 metri sotto gli occhi del sindaco Romizi

12 maggio 2022 a

Si è svolto questa mattina - giovedì 12 maggio 2022 - a Perugia il test drive di un bus elettrico di 18 metri. Erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Perugia Andrea Romizi e il direttore operativo di Busitalia, Alessio Cinfrignini.

L’autobus è un E-Way Full Electric 18 metri, già impiegato in Olanda dalla azienda Q.Buzz (controllata al 100% da Busitalia) sulle strade di Groningen e Utrecht. Il mezzo ha un motore elettrico con potenza 160/200kiloWatt ed è dotato di batterie LTO conformi allo standard europeo R100-2 che si possono combinare; la scelta del numero di batterie consente di adattare il veicolo ai requisiti di autonomia richiesti dal servizio in cui è impiegato.

Varie sono le soluzioni di ricarica: quella notturna lenta e quella rapida con pantografo effettuata normalmente al capolinea in circa 10 minuti con la flash charge a 450 kW che permette la ripartenza del veicolo con la batteria al 100%. Il bus a zero emissioni è stato sottoposto ad un vero e proprio test di utilizzo sul campo, sperimentando le sue prestazioni in un contesto urbano sui generis, come quello della città di Perugia, caratterizzato dalla concomitante presenza di vie di comunicazione a scorrimento veloce e di strade più tortuose.

