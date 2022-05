Perugia, note di pace al Teatro Morlacchi: concerto benefico per i bambini dell'Ucraina

12 maggio 2022 a

a

a

Note di pace risuoneranno in un concerto benefico domenica 22 maggio alle ore 21 al Teatro Morlacchi di Perugia a sostegno dei bambini ucraini che soffrono di patologie pediatriche e più in particolare di diabete infantile. Nei giorni scorsi già ci sono stati due casi all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Occorre dunque prepararsi adeguatamente per rispondere a esigenze di vite appese all’insulina, a giornata del Morlacchi possa essere un segnale che parte da 50 ragazzi giovanissimi, gli allievi della scuola Piano Solo, che suoneranno diversi generi musicali con brani che parlano di pace ogni esibizione verrà accompagnata da un video di Andrea Maffei.

Zerocalcare al Festival del giornalismo: “Col fumetto si disegna bene l'attualità”

Non solo. Con “Sulo pe' parlà - La poetica di Pino Daniele” l’attore Enzo Decaro e il chitarrista Antonio Onorato che di Pino Daniele è stato collaboratore, parleranno del senso della pace che il cantautore napoletano ha messo nelle sue canzoni. Ci saranno anche Paolo Micheli & Silvio D’Alessandro, il primo magistrato e presidente della sezione penale della Corte d’Appello di Perugia, l’altro psichiatra, uniti in un momento di narrativa e canzone d’autore inedita. A condurre la serata sarà Stefano Pozzovivo, speaker di Radio Subasio.

Il referente finale di tutta l’iniziativa è l’Associazione Bambini e Giovani con Diabete che è nata 40 anni fa. Lz , come ha detto la presidente Angela Lepri “Faremo la nostra parte ha detto la presidente Angela Lepri - volgendo l’attenzione ai bambini coinvolti in una guerra tremenda e associando a loro la pace e la musica, cosa che ci salvano dal degrado”. “Grazie a questa iniziativa – ha aggiunto il direttore della clinica pediatrica Alberto Verrotti – avremo l’opportunità di usare i fondi raccolti e in base alle esigenze che si verificheranno”. C’era anche una rappresentanza degli imprenditori che si sono fatti promotori dell’iniziativa.

Mog4no, "La cosa che più logora" è il singolo d'esordio della band umbra | Video



“Anche oggi – ha affermato Dimitrios Batalogiannis per Dmix International, la prima delle aziende che si sono mobilitate per organizzare l’evento – è stato bombardato un ospedale con ragazzi disabili in Ucraina. Gli effetti della guerra sui bambini malati sono devastanti. Questa situazione mi ha colpito fortemente e quindi insieme con altri imprenditori locali abbiamo pensato di fare qualcosa. La disponibilità della Scuola Piano Solo e del suo direttore è stata poi determinante per farci ritrovare insieme e per riscoprire un autentico senso di umanità”. Ha esaltato il concetto di empatia Fabio Persichetti: “I bambini sono il nostro futuro e così anche a loro possiamo dare l’opportunità di potersi curare e di poter tornare ad inseguire i propri sogni”. Nicola Modugno, direttore dell’ITS Umbria Academy ha spiegato: “La nostra accademia è pensata per dare un futuro ai giovani e quindi dopo l'invito ricevuto abbiamo aderito pensando che per offrire loro questo non sono necessari solo le competenze digitali e la conoscenza della tecnologia ma anche solidarietà e arte”. Per la serata è possibile acquistare i biglietti a 15 euro alla segreteria della Scuola (pomeriggio, ore 15-19, tel. 075 6976176), o tramite bonifico all’Iban IT 96T0 200803039000029418893 (causale “Donazione Note di Pace”) intestato ad AGD Umbria.

Addio a Sauro Cosimetti, il deejay originario di Valfabbrica è morto. Aveva legato il suo nome anche al mitico Red Zone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.