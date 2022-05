Foligno, finanza denuncia dentista abusivo

12 maggio 2022 a

Esercitava la professione di dentista in maniera abusiva, la finanza lo individua e lo denuncia. A finire nei guai un extracomunitario residente da anni in città. La guardia di finanza di Foligno lo ha scoperto in modo quasi fortuito. L'uomo operava al piano interrato di un esercizio commerciale, un laboratorio in cui veniva esercitata abusivamente l’attività odontoiatrica.

I militari, durante gli ordinari controlli volti a verificare il rispetto degli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica degli scontrini elettronici, al fine di riscontrare l’avvenuta corretta registrazione, hanno chiesto a un cliente, all’uscita del negozio, che prodotto avesse comprato e quanto avesse speso. Il cliente ha risposto ai militari di non aver effettuato alcun tipo di acquisto, ma di essersi sottoposto a una visita dentistica. I finanzieri, entrati nel locale, come viene riferito nella nota inviata dal comando provinciale delle fiamme gialle “hanno scoperto che, nel piano interrato, era stato effettivamente allestito, in precarie condizioni igienico-sanitarie e in assenza dei minimi requisiti di sicurezza, un vero e proprio laboratorio odontotecnico, in cui venivano realizzate e, verosimilmente, impiantate protesi dentarie”.

Nel corso delle ricerche, inoltre, sono stati rinvenuti in bagno 17 grammi di marijuana. Sulla base delle prove raccolte di conseguenza l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto per esercizio abusivo della professione, nonché per detenzione di sostanze stupefacenti. La strumentazione, i materiali tecnico-sanitari e la droga rinvenuti naturalmente sono stati sottoposti a sequestro.

