Città di Castello, vescovo prenderà possesso della diocesi arrivando a piedi da Gubbio

12 maggio 2022 a

a

a

''Con tutti i sacerdoti abbiamo definito che la celebrazione d'ingresso sarà nel pomeriggio di sabato 18 giugno e si terrà nella cattedrale''. L'annuncio arriva direttamente dal neo vescovo della diocesi di Città di Castello, monsignor Luciano Paolucci Bedini, insieme al vescovo emerito e amministratore apostolico monsignor Domenico Cancian, durante un incontro a margine della prima visita al clero di Città di Castello avvenuta mercoledì 11 maggio.

Da alpino a sacerdote. Al Duomo l'ordinazione di Andrea Urbani

Per l'ingresso il vescovo ha una idea del tutto originale. ''Visto che i tempi ci sono e il mio desiderio è ancora quello di mettermi in cammino, l'ho accennato brevemente ma forse proveremo a definirlo dopo i Ceri, a me piacerebbe riprendere il Cammino di Francesco – ha detto - partire da Gubbio, scendere a Pietralunga e poi arrivare a Città di Castello, magari nella sera del 17, così ho il tempo per prepararmi per il 18. Con la speranza e con il desiderio di fare questo cammino con la gente: quindi mi piacerebbe invitare nel primo tratto gli eugubini e poi da Pietralunga i tifernati. Mi piace l'idea che si possa anche camminare fisicamente insieme''.

Durante il summit monsignor Paolucci Bedini ha voluto anche evidenziare alcune perplessità che i credenti tifernati hanno avuto, dopo la nomina del vescovo di Gubbio a pastore anche della diocesi di Città di Castello.

Don Matteo 13, ascolti record con l'arrivo di Raoul Bova

“I primi passi saranno quelli della conoscenza; degli incontri, dell'andare a vedere le diverse comunità e realtà” ha aggiunto evidenziando che “all'inizio occorrerà dividere la settimana il più possibile fra Gubbio e Città di Castello, e magari poi, pian piano, capire dove c'è più bisogno e dove magari porre l'accento''.

In mattinata il vescovo aveva incontrato il clero nel santuario della Madonna del Transito di Canoscio, alla presenza dell'amministratore apostolico monsignor Domenico Cancian.

Arezzo, in due mesi cinque giovani avanti verso il sacerdozio. Nuovo vescovo, le ipotesi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.