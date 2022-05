Acquasparta, rubano marmitte di auto. Quattro rumeni denunciati

12 maggio 2022 a

Quattro rumeni sono stati denunciati per tentato furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli. Oltre a un set di chiavi meccaniche, i carabinieri li hanno trovati in possesso di guanti in lattice, un seghetto elettrico a batteria, cinque lame a sega per ferro ed altro materiale. Nel mirino dei quattro immigrati, secondo gli inquirenti, c'erano le marmitte catalitiche delle auto da cui vengono ricavati metalli preziosi come il palladio, il platino e il rodio. Gli stranieri sono stati fermati, nel corso della notte di martedì 10 maggio, nei pressi di Acquasparta, lungo la strada provinciale Tiberina, a bordo di una Seat con targa francese grazie a una segnalazione.

I carabinieri di San Gemini e quelli del Norm della compagnia di Terni hanno intimato l’alt alla vettura. Poco prima i quattro rumeni, tra i 28 e i 39 anni, erano stati notati nella zona industriale di Acquasparta, in località Capanne. I quattro sono tutti pregiudicati per reati specifici contro il patrimonio e la proprietà. Uno di loro ha lanciato dal finestrino un catalizzatore di scarico di una vettura, appena tagliato. Dai successivi controlli nella zona industriale i carabinieri hanno accertato che erano stati effettuati anche dei furti su una Renault Clio e su un furgone Ford Transit.

Altre due marmitte catalitiche sono state recuperate nel fosso antistante la strada Tiberina, quasi sicuramente pronte per essere poi recuperate. Attività tecniche hanno permesso di recuperare anche alcune immagini utili alla comparazione con i quattro stranieri identificati. A carico dei rumeni sono stati inoltre avviati provvedimenti amministrativi per impedire loro il ritorno in alcuni Comuni della provincia di Terni. Tutto il materiale trovato in possesso degli indagati è stato posto sotto sequestro, ad eccezione di un catalizzatore da scarico che è stato restituito al legittimo proprietario ed il cui valore commerciale si aggira intorno ad alcune centinaia di euro.

