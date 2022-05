Perugia, cade dal balcone: è in terapia intensiva. Indagini della polizia

Fra. Mar. 12 maggio 2022 a





Per il momento è ricoverata in rianimazione a Perugia con riserva di prognosi per gli innumerevoli e gravi traumi riportati. Se sopravviverà forse sarà lei stessa a spiegare agli inquirenti perché ieri mattina è stata ritrovata a terra in sulle scalette davanti alle Poste di via Mario Angeloni completamente nuda.

Al vaglio della polizia intervenuta sul posto, ci sono diverse ipotesi: dall’incidente alla lite con un cliente. Radio Fontivegge narra di qualcuno che si sarebbe già presentato agli inquirenti raccontando di una prestazione sessuale finita male con la trans e di un litigio nato dal lancio del suo telefono dal balcone. L’uomo avrebbe spiegato di essere stato minacciato con un coltello e di essere quindi scappato avendo lasciato la trans in stato confusionale per l’assunzione di alcol e droga.

La trans peruviana di 30 anni sarebbe residente a Firenze e sarebbe stata in Umbria per alcuni giorni per incontrare dei clienti. Al vaglio di mobile e scientifica ci sono telecamere e testimonianze di altri inquilini.

