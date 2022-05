Foligno, muore carbonizzato nell'auto che prende fuoco

11 maggio 2022 a

Muore carbonizzato nell'auto in fiamme. Alle 3.20 di mercoledì 11 maggio una squadra dei vigili del fuoco di Foligno è intervenuta in via tamburini per un incendio autovettura. Giunti sul posto i caschi rossi hanno constato che l'auto si era incendiata a causa di un incidente e all'interno dell'abitacolo il conducente era rimasto carbonizzato. Alle 8 del mattino sono ancora in corso le indagini per identificare il conducente.

IN AGGIORNAMENTO

