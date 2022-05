Narni, Corsa all'Anello: il Bravio per il miglior terziere a Fraporta

11 maggio 2022 a

a

a

Il Bravio per il miglior terziere (corteo, ambiente e giornata medievale), consegnato domenica 8 maggio 2022 al Campo de li Giochi dopo la disputa della Corsa all'Anello, a Narni, in provincia di Terni, è stato vinto dal terziere di Fraporta con 45 punti, seguito da Santa Maria con 44 punti e da Mezule con 38 punti.

Il terziere Mezule vince la Corsa all'Anello. Esplode la festa bianconera

I rossoblù hanno conquistato il palio dipinto dall’artista francese Xavier Vantaggi. Per quanto riguarda il corteo, Mezule ha totalizzato 8 punti (3 per il comportamento, 3 per la caratterizzazione dei personaggi e 2 per i complementi), Fraporta 12 punti (4 per il comportamento, 4 per la caratterizzazione dei personaggi e 4 per i complementi), Santa Maria ha ottenuto 13 punti (3 per il comportamento, 5 per la caratterizzazione dei personaggi e 5 per i complementi).



Il premio Ludovico Mancinelli Scotti per il miglior costumante del corteo storico è stato assegnato a Cesare Alessandrini, contestabile del terziere Santa Maria, “per portamento ed autorevolezza nell’incedere. Espressione di una personalità fedele alle qualità morali del soldato, a significare il dominio di sé che annulla l’iconografia violenta delle armi”.

Per quanto riguarda l’ambiente, Mezule ha totalizzato 15 punti (7 per la verosimiglianza e 8 per la scenograficità), Fraporta 17 punti (9 per la verosimiglianza e 8 per la scenograficità) e Santa Maria 18 punti (9 per la verosimiglianza e 9 per la scenograficità). Per quanto concerne la giornata medievale, Mezule ha totalizzato 15 punti, Fraporta 16 e Santa Maria 13 punti. Per quanto riguarda il premio musici “Massimo Morelli” è stato vinto dal gruppo musici del terziere Fraporta con 42 punti, seguito da Santa Maria con 39, Mezule con 36,5 e gruppo musici comunale con 34.

La Corsa all'Anello celebra il grande ritorno del corteo storico per le vie della città

Il premio speciale “Filippo Sini” è stato assegnato ad Andrea Nicola Lunetti, storico tamburino di Fraporta, molto legato al gruppo musici ed al terziere, scomparso prematuramente all’età di 33 nell’agosto 2020. Il premio è stato ritirato dal capo tamburino rossoblù Francesco Lucchetti. Questa la motivazione: “L’iconografia medievale abbonda di angeli musicanti, molti di essi suonano un tamburo. I nostri angeli musicanti sono sia in terra che in cielo. Il messaggio di quelli in terra è non dimenticare quelli in cielo. ‘I ritmi dei vostri tamburi, suoneranno sempre insieme ai nostri, in un mutuo scambio tra cielo e terra, per una melodia senza eguali. Mai come quest’anno il premio Filippo Sini questo rappresenta. Suona per noi Nicola, suona per noi…”.

Il Bravio “Anello per la pace” è stato realizzato da Xavier Vantaggi, artista nato nel 1957 in Francia a Châlons en Champagne. Ha partecipato a numerose mostre personali e collettive in gallerie, ma anche in spazi pubblici, in Europa, a Seoul, Tel Aviv, Los Angeles, Città del Messico e Pechino.

Minestrini centra l'anello di 3 centimetri e Mezule vince la Corsa storica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.