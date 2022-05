Cascia si prepara a festeggiare Santa Rita: gli alberghi registrano il sold out. Il programma

11 maggio 2022 a

“In questo tempo di conflitti, divisioni e difficoltà, mi auguro che la Festa di Santa Rita sia per l’Italia, l’Europa e il mondo intero una nuova alba di speranza, fede e fratellanza. La nostra preghiera del 22 maggio, andrà in particolare al popolo ucraino e a tutti quelli che soffrono per le guerre, perché sia fatta la pace, dovere e diritto di ognuno di noi. Che l’amore di Rita tocchi ovunque i cuori di coloro che hanno bisogno di una carezza, di conforto e coraggio, e doni la libertà del dialogo col prossimo e con Dio a chi è prigioniero dell’odio, per sé e gli altri”. Questo il messaggio di suor Maria Rosa Bernardinis, madre priora del monastero Santa Rita da Cascia, che con la Comunità agostiniana e il Comune di Cascia si prepara alla festa della santa.

La partecipazione a Cascia, dove gli alberghi registrano il tutto esaurito, tornerà ai numeri storici, ma le agostiniane riconfermano anche la strada della maratona in diretta streaming, organizzata dalla Fondazione Santa Rita da Cascia onlus, per non far mancare a nessuno la festa. Tutte le informazioni su santaritadacascia.org. Il programma si apre giovedì 12 maggio con la Novena animata dalle comunità della diocesi. I festeggiamenti maggiori si terranno sabato 21 e domenica 22. Alla vigilia della festa, i fedeli accoglieranno il ritorno a Cascia da Cracovia della Fiaccola della Pace e del Perdono, accesa lo scorso 22 marzo. Poi, nel giorno solenne della santa degli impossibili, tutta la famiglia ritiana sarà in preghiera durante il solenne pontificale delle 10.30, sul viale del Santuario, presieduto dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede. A chiudere la mattina, la recita della supplica e la benedizione delle rose.

Tra gli appuntamenti, spicca il Riconoscimento internazionale Santa Rita. Un premio che dal 1988, per volontà delle monache, dei padri agostiniani e dell’amministrazione, viene conferito alle Donne di Rita, donne di ogni età, condizione, nazione o religione che testimoniano i valori alla radice del messaggio della santa di Cascia. Quest’anno sono quattro le donne che con le loro testimonianze renderanno la festa un’occasione d’ispirazione verso scelte diverse, guidate dal coraggio, dal rispetto, dal perdono, dalla logica della vita. Sarà possibile ascoltare le loro storie il 21 maggio alle 10 nella sala della Pace del Santuario. Alle 17.30 in basilica, poi, sarà il messaggio della priora, suor Maria Rosa Bernardinis, ad aprire la cerimonia di premiazione con la consegna delle pergamene da parte di padre Alejandro Moral Antón, priore generale dell’ordine di Sant’Agostino. A essere premiate Chiara Castellani, dottoressa missionaria; Concetta Zaccaria, mamma della Terra dei Fuochi; Maria Antonietta Rositani, vittima di violenze domestiche; Silvia Battini, moglie e mamma che vive con la sclerosi laterale amiotrofica.

