Sauro Cosimetti, il dj è morto per insufficienza respiratoria: il responso dell'autopsia. Mercoledì 11 maggio i funerali

Il dj Sauro Cosimetti è morto per insufficienza respiratoria. Questo il responso dell’autopsia effettuata oggi, lunedì 9 maggio, dal medico legale Laura Panata. Non ci sono segni di violenza né di assunzione di droga o farmaci sul cadavere del 55enne. Le cause del decesso - avvenuto in casa sabato - restano un mistero: per questo sono stati disposti gli esami istologici e tossicologici.

Addio a Sauro Cosimetti, il deejay originario di Valfabbrica è morto. Aveva legato il suo nome anche al mitico Red Zone

Intanto è stato fissato il funerale del dj che ha legato il suo nome al Red zone e alla musica house. La celebrazione si svolgerà mercoledì 11 maggio alle 15 nella chiesa di Valfabbrica. Il sindaco Enrico Bacoccoli ha annunciato che proclamerà il lutto cittadino. Il primo cittadino è stato anche uno degli ultimi a vederlo vivo al bar del paese. Una delle ultime volte era stato visto al bar del paese. "L’ho incontrato giovedì mattina - aveva detto - L’ho visto arrivare con la felpa e la barba bianca e ci ho scherzato anche su con lui. Tutto il paese piange la scomparsa di un concittadino e un artista conosciuto in tutto il mondo".

Sauro Cosimetti, oggi l'autopsia sul cadavere del deejay trovato morto sulla poltrona di casa. Poi i funerali

