Bastia Umbra, emesso un ordine di allontanamento per sei donne a Costano. Due avevano precedenti per la truffa dello specchietto

Emesso un ordine di allontanamento per sei donne che stazionavano da giorni nei pressi del campo sportivo di Costano, frazione di Bastia Umbra. Nella giornata di ieri, domenica 8 maggio, gli agenti della polizia di stato del commissariato di Assisi, unitamente al personale della polizia municipale di Bastia Umbra, sono intervenuti per la presenza di un gruppo di nomadi che, da un po' di tempo, sostava nell’area destinata a parcheggio dello stadio, impedendone, di fatto, la libera fruizione da parte dei cittadini.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno constatato la presenza di alcuni caravan e una situazione di bivacco e degrado della zona che, tra l’altro, rientra tra quelle tutelate dal regolamento di polizia urbana del Comune di Bastia Umbra secondo il quale è vietato lo stazionamento o l’occupazione delle stessa. Dopo aver preso contatto con le interessate, sei donne di età compresa tra i 22 e i 34 anni, gli agenti le hanno identificate riscontrando che erano gravate da diversi precedenti per reati contro il patrimonio e invasione di edifici. Due di queste, inoltre, avevano precedenti per la cosiddetta truffa “dello specchietto”, uno dei raggiri più diffusi in Italia. Si tratta di una pratica che consiste nel simulare un incidente. Generalmente l’autore finge che gli sia stato rotto lo specchietto, provocando il rumore di un urto mediante il lancio di un oggetto sulla fiancata dell’auto della vittima designata, in modo da farsi dare, in contanti, i soldi per riparare il danno. In seguito, l’autore della truffa chiede alla vittima di constatare il danno arrecato: di solito, appunto, lo specchietto rotto. L’autore del raggiro, a quel punto, chiede alla vittima – solitamente in modo minaccioso - un risarcimento in denaro immediato e in contanti, in modo da evitare la burocrazia e accelerare i tempi.

Considerata la situazione e i precedenti rilevati, tra i quali numerosi fogli di via obbligatori emessi da vari Comuni del territorio nazionale, è stato emesso nei confronti delle sei donne un ordine di allontanamento.

