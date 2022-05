Sauro Cosimetti, oggi l'autopsia sul cadavere del deejay trovato morto sulla poltrona di casa. Poi i funerali

Alessandro Antonini 09 maggio 2022 a

Sarà effettuata oggi l’autopsia sul cadavere del dj Sauro Cosimetti, trovato morto sabato nella sua casa di Valfabbrica. L’incarico verrà conferito oggi. In base a una prima ispezione si ipotizza un malore. Ma vista l’età relativamente giovane, 55 anni, la Procura ha ritenuto necessario l’esame autoptico. Cosimetti è stato trovato sulla poltrona di casa dalla cognata. Non ci sarebbero segni evidenti o riscontrati particolari elementi che facciano pensare a una morte che non sia per cause naturali. Ma il pm di turno ha comunque deciso di approfondire. L’esame esterno è stato effettuato dal medico legale, Laura Panata.

I carabinieri di Assisi, diretti da Vittorio Jervolino, sono intervenuti sul posto e hanno sentito i vicini. Poi hanno acquisito le immagini delle telecamere. Una delle ultime volte era stato visto al bar del paese. L’ho incontrato giovedì mattina, testimonia il sindaco di Valfabbrica, Enrico Bacoccoli. “L’ho visto arrivare con la felpa e la barba bianca e ci ho scherzato anche su con lui. Tutto il paese piange la scomparsa di un concittadino e un artista conosciuto in tutto il mondo. Per i funerali ho deciso di proclamare il lutto cittadino”.

