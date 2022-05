Terni, sfilata di miss in centro per scegliere la principessa d'Europa

Maria Luce Schillaci 09 maggio 2022 a

Galleria del Corso gremita come non si vedeva da anni. L’occasione, domenica 8 maggio, è stata offerta da Miss Principessa d’Europa, concorso di bellezza che avrà il suo culmine a Rimini, nella finale di settembre per la proclamazione della vincitrice, programma che verrà trasmesso su Sky. L’iniziativa (nella foto), che si è svolta a Terni, è stata fortemente voluta da Alessandro Sani, titolare del Caffè del Corso, a cui si sono uniti altri commercianti del centro: Cristina Cocco e Federica Lausi titolari di C&F, Deborah Stefanangeli titolare dell’Operà, Mina Brilli e Tiziana Francescangeli titolari di Fiorirà e Larisa Stan titolare di Corner Non Solo Outlet, con l’intento di rivitalizzare proprio la galleria della via principale della città, un tempo fulcro della movida della Terni degli anni Ottanta.

Una scelta vincente che infatti ha richiamato molte persone. Red carpet per dieci ragazze dai 14 ai 29 anni, provenienti dal centro Italia che oltre a sfilare hanno dovuto dimostrare il proprio talento, cantando e raccontandosi. In apertura un momento significativo, con una sfilata di bambini tra cui tre provenienti dall’Ucraina ospiti di alcune famiglie ternane. La serata è stata presentata da Gianluca Nasi, ternano e volto noto a livello nazionale. In giuria, per la selezione delle candidate, anche l’assessore al Commercio Stefano Fatale: “Eventi come questo – ha affermato – sono molto importanti per riportare entusiasmo, c’è tanta voglia di tornare alla normalità. Come amministrazione stiamo programmando una serie di iniziative per la città, settembre sarà un mese molto ricco di eventi e stiamo già pensando anche al prossimo Natale”.

“Siamo contenti per il successo dell’evento – ha detto Alessandro Sani – cercheremo di farne altri, intanto da noi si fa anche musica con i nostri venerdì del jazz e ci sarà il duo Lattanzi-Laye che spazierà dagli standard jazz ai brani della musica brasiliana”. La tappa ternana del concorso ha avuto le sue vincitrici: per la finale nazionale Eva Bettini di Spoleto, mentre per la finale regionale Valeria Liurni di Terni, Daphne Lecca di Roma, Sara Bravini di Terni, Lucia Capoccia di Collazzone.

