Umbria, calano i positivi e ricoveri per Covid. Sequenziati tre casi di Omicron 5 nel Perugino

Ancora segnali incoraggianti dall'Umbria sul fronte della lotta al Covid. I ricoverati negli ospedali regionali sono in ulteriore calo. Attualmente, stando ai dati regionali diffusi oggi domenica 8 maggio, sono 205, nove in meno del precedente bollettino, diramato sabato 7 maggio. Quattro (uno in meno) sono in rianimazione. I nuovi casi accertati sono 705, mentre 1,180 le persone che sono guarite. Purtroppo occorre registrare un nuovo decesso. Gli attualmente positivi sono 10.466, quindi 476 in meno. I dati riguardano l'analisi di 4.297 tamponi molecolari e antigenici. Il tasso di positività è del 16.4%, più alto rispetto al precedente che era del 15.65.

Ci sono invece tre casi sequenziati in Umbria di variante Omicron 5. Lo rende noto l’assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto, spiegando che i 54 campioni sono selezionati in modo casuale e provengono da cittadini residenti nell’area del capoluogo. Il Laboratorio di microbiologia dell’Azienda ospedaliera di Perugia diretto dalla professoressa Antonella Mencacci, continua a monitorare l’evoluzione delle varianti del virus Sars-CoV-2. Dall’ultima survey condottta dal ministero della Salute insieme ai laboratori regionali è emerso che 54 campioni analizzati in Umbria, in 3 è stata riscontrata la variante Omicron 5. "È importante segnalare - aggiunge - che nessuno di questi soggetti è ricoverato e non manifestano sintomatologia particolare rispetto a quella provocata dalle varianti già note".

