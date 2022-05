Umbria nella top ten italiana dei servizi per la maternità

Sabrina Busiri Vici 08 maggio 2022 a

In Umbria essere madri è meno difficile che altrove. La regione si trova a metà classifica negli indici stilati dal rapporto Save the children 2022. Nel Paese dove si celebra di più la Festa della mamma però emerge un quadro nazionale di grande svantaggio per le donne in generale e per le mamme in particolare. Tant’è che il 42,6% delle madri tra i 25 e i 54 anni non ha una occupazione.

Nel rapporto, Le equilibriste: la maternità in Italia 2022, l’Indice delle madri misura l'impegno delle Regioni a sostenere la maternità. Elaborato dall’Istat per Save the children, l’indice valuta, attraverso 11 indicatori, la condizione delle madri in tre diverse aree: quella della cura, del lavoro e dei servizi. L’Umbria, come detto, è ben piazzata: è al nono posto (107,6) nella classifica generale; all’ottavo (100,2) per cura; al decimo (110,4) per lavoro e al settimo (113,2) per servizi. Una posizione allineata a quelle mostrate dalle altre realtà del Centro Italia; mentre nel Settentrione si polarizzano le situazioni migliori e al Meridione si scende.

Ne emerge complessivamente un quadro poco confortante: le donne rinviano sempre più in avanti la maternità (l’età media al parto raggiunge i 32,4 anni) e - anche per questo - fanno sempre meno figli (1,25 il numero medio per donna). Molte devono direttamente rinunciare a lavorare a causa dei carichi familiari: oltre il 42% delle donne tra i 25 e i 54 anni con figli, infatti, risulta non occupata.

