Festa della mamma, Lucia Millucci: “Per crescere i miei cinque figli un grande aiuto è arrivato anche dagli oratori”

“Una delle priorità della maternità è sapere di poter contare su una rete di relazioni non solo basate sui legami di famiglia ma anche create fuori da questo ambito. Relazioni per condividere la propria esperienza. Questo non è solo umanamente importante ma rappresenta un aiuto quanto mai concreto”. A parlare è Lucia Millucci, di Perugia, 54 anni, cinque figli, un lavoro nell’azienda famiglia.

“Ho cercato sempre di mantenere l’attività lavorativa anche part time - racconta -. Non mi è stato sempre possibile come quando mi sono dovuta trasferire a Siena da Perugia per ragioni di lavoro di mio marito - prosegue -. Ma per lo più ci sono riuscita grazie al supporto che ho avuto da mio marito Roberto ma anche dall’esterno ”. I figli di Lucia e Roberto sono tutti maschi: il più grande, Pietro, ha 26 anni, poi Giordano 24, Bernardo 23, Raffaele 19 e Mattia, il più piccolo, di 13 anni.

“Nei primi anni di vita dei miei figli un grande aiuto è arrivato dagli asili comunali, una volta superata la difficoltà di rientrare nelle graduatorie. Poi di grande supporto sono state le attività dell’oratorio”. Per Lucia la città di Perugia è a misura di famiglia: “è sicura e ben servita”. Ma “sarebbe importante - conclude - che l’amministrazione creasse più spazi e offrisse più occasioni per fare incontrare le famiglie. Il family hub a Madonna Alta va proprio in questa direzione”.

