Foligno, donna minaccia di morte e squarcia le gomme dell'auto all'uomo che la ospitava: arrestata

Erano vecchi conoscenti, così lui aveva deciso ospitarla a casa sua dopo che lei aveva richiesto un posto dove dormire. Ma quando l'uomo aveva deciso di interrompere la convivenza dopo un breve periodo, visto il comportamento aggressivo, la cinquantenne ha ben deciso di fargliela pagare, prima di finire dietro alle sbarre. Siamo a Foligno, in provincia di Perugia, e qualche giorno fa gli uomini del commissariato hanno arrestato la donna in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il tribunale di Spoleto.

La donna, che già era nota alla polizia in ragione dei suoi precedenti per rapina, evasione, reati contro la persona ed in materia di sostanze stupefacenti - è accusata di stalking e danneggiamento. Stando a quanto ricostruito dagli agenti, costantemente coordinati dalla Procura della Repubblica di Spoleto, tutto aveva avuto inizio quando, alcuni mesi fa, l’uomo aveva accettato di offrire temporanea ospitalità presso la sua abitazione alla 50enne, sua vecchia conoscente. La convivenza era stata breve ma comunque turbolenta, visto che la donna, in più occasioni, si era lasciata andare a ripetuti scatti d’ira contro il padrone di casa, in un caso persino aggredendolo fisicamente. Per questo, l’uomo si era infine deciso a mandarla via di casa.

A quel punto, però, la 50enne ha accentuato la propria aggressività, non solo molestando telefonicamente il malcapitato, ma minacciandolo più volte di morte, nonché di incendiargli l’abitazione se lui non l’avesse ripresa in casa. Dall’attività investigativa, inoltre, è emerso come l’indagata, in due occasioni, non aveva esitato a recarsi presso l’abitazione dell’uomo e a squarciargli le gomme dell’autovettura, sempre come forma di ritorsione nei suoi confronti. Per questo, all’esito degli accertamenti, la Procura della Repubblica ha richiesto – ed il Gip presso il Tribunale di Spoleto ha disposto – l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere a carico della 50enne. Una volta emesso il relativo provvedimento, ai poliziotti non è rimasto che rintracciare la donna ed associarla al carcere di Perugia.

