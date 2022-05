Terni, cascata delle Marmore protagonista all'Eurovision Song Contest

Maria Luce Schillaci 07 maggio 2022 a

La cascata delle Marmore protagonista all’Eurovision Song Contest di Torino tra i big della musica internazionale e nazionale come Mahmood, Blanco e Achille Lauro.

Un drone sorvolerà la zona della cascata e le immagini saranno mandate in onda durante l’importante kermesse. Accadrà nelle postcard che, durante le serate del 10, 12 e 14 maggio 2022, saranno abbinate a ognuno dei 40 Paesi in gara e ai rispettivi artisti. L’iniziativa ha l’obiettivo di raccontare le grandi bellezze artistiche, naturali e paesaggistiche del nostro Paese tra cui, appunto, la cascata delle Marmore protagonista nella serata del 10 maggio.

La cascata dunque si conferma tra le maggiori bellezze naturali dell’Italia. Per questo c’è molta attesa per il progetto dell’ascensore che ne valorizzerebbe ulteriormente la sua bellezza rendendola ancora più attrattiva ai turisti.

Del progetto ascensore se ne parla da oltre 20 anni. Quattro anni fa l’imprenditore Giunio Marcangeli ha donato al Comune il progetto preliminare denominato ‘Water Way’ che prevede la realizzazione di un sistema di mobilità intermodale attraverso la realizzazione di un collegamento fluvio-lacustre dal parco Campacci al lago di Piediluco e fiume Velino e la realizzazione di un collegamento meccanico, ovvero un ascensore, da piazzale Byron, belvedere inferiore, al sentiero 5, nei pressi del paese di Marmore.

Il progetto gode già di un contratto di sponsorizzazione con il Comune di Terni e la società di Marcangeli e vede anche il favore della Soprintendenza dal momento che si tratta di restauro e riuso dei manufatti della ex centrale di Terni attraverso la rifunzionalizzazione ad uso collegamento meccanico (dunque l’ascensore).

Per realizzare il tutto, secondo una stima dei tecnici, servono circa 11 milioni di euro, soldi che avrebbero già trovato parere favorevole alla copertura da parte della Regione per 5 milioni di euro e della Fondazione Carit per i restanti 6. Si è ancora in attesa del parere da parte del Comune.

Sulla questione fa pressing l’assessore regionale Enrico Melasecche: “Occorre assegnare il progetto esecutivo e soprattutto firmare la convenzione fra Comune, Fondazione e Regione per procedere velocemente verso la realizzazione. Solo pensare alle migliaia di auto e navette in meno per salire ai Campacci, abbattendo inquinamento e traffico veicolare, basterebbe a convincere chiunque della bontà della scelta. Invito il sindaco a chiarire volontà, tempi e percorso con cui intende accogliere l’offerta della Fondazione”.

