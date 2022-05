Irama in concerto a Todi, ecco quando: le info sui biglietti della data umbra del cantante. Il calendario del tour

06 maggio 2022 a

E' uno dei cantanti più ascoltati in Italia e, soprattutto tra le nuove generazioni, sta avendo un grandissimo successo. Si tratta di Irama, che dopo essere uscito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi ha letteralmente spiccato il volo. Con un totale di 31 dischi di platino e 4 dischi d’oro e oltre 1 miliardo e 200 milioni di stream e 650 milioni di visualizzazioni, Irama si è da poco imposto al 72° Festival di Sanremo con Ovunque Sarai (classificatosi in quarta posizione), il secondo brano italiano più ascoltato al mondo su Spotify e certificato disco di platino. Il 25 febbraio è uscito il nuovo album Il Giorno in Cui ho Smesso di Pensare (disco d’oro), sotto la direzione artistica di Shablo, progetto musicale maturo e vicino alle musicalità americane ed europee, concettualmente eclettico e liberatorio, che mixa la musica urban con quella tipicamente di matrice latin/pop. Adesso l'artista è impegnato in un tour nei palazzetti ma ha già programmato la nuova serie di concerti estivi in tutta Italia, tra cui anche l'Umbria.

Irama ha infatti annunciato due nuove date estive dell’atteso Tour 2022, in partenza dal 1° luglio. Gli show, prodotti e distribuiti da Vivo Concerti, si terranno a Benevento al Musa venerdì 29 luglio e a Todi, all’Umbria Music Festival di Piazza del Popolo domenica 31 luglio. I biglietti per le due nuove date estive saranno disponibili su vivoconcerti.com in prevendita da venerdì 6 maggio alle ore 15:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 11 maggio alle ore 11:00.

CALENDARIO DATE

Venerdì 1 luglio 2022 || Capannori (LU) @ Area Verde

Giovedì 7 luglio 2022 || Legnano (MI) @ RUGBY SOUND FESTIVAL Isola del Castello

Venerdì 8 luglio 2022 || Cattolica (RN) @ Arena della Regina

Domenica 10 luglio 2022 || Ferrara @ SUMMER VIBEZ Piazza Ariostea

Martedì 12 luglio 2022 || Codroipo (UD) @ Villa Manin

Giovedì 14 luglio 2022 || Parma @ Parco Ducale di Parma

Sabato 16 luglio 2022 || Nichelino (TO) @ SONIC PARK STUPINIGI Palazzina di Caccia di Stupinigi

Giovedì 21 luglio 2022 || Servigliano (FM) @ NOSOUND FEST Parco della Pace

Venerdì 22 luglio 2022 || Ortona (CH) @ Piazza San Tommaso

Domenica 24 luglio 2022 || Sarzana (SP) @ MOONLAND Piazza Matteotti

Venerdì 29 luglio 2022 || Benevento @ MUSA

Domenica 31 luglio 2022 || Todi (PG) @ UMBRIA MUSIC FESTIVAL Piazza del Popolo

Mercoledì 3 agosto 2022 || Jesolo (VE) @ Spiaggia del Faro

Venerdì 5 agosto 2022 || Monopoli (BA) @ COSTA DEI TRULLI LMF Spazio Think Tank

Sabato 6 agosto 2022 || Marina di Ginosa (TA) @ MELODYE MUSIC FEST Spazio Elephant Park

Lunedì 8 agosto 2022 || Alghero (SS) @ Anfiteatro Maria Pia

Sabato 20 agosto 2022 || Diamante (CS) @ Teatro dei Ruderi di Cirella

Venerdì 2 settembre 2022 || Catania @ Villa Bellini

Sabato 3 settembre 2022 || Agrigento @ Teatro Valle dei Templi

