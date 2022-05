Terni, tre rapine in dieci giorni: 23enne condannato a 2 anni e 10 mesi

06 maggio 2022 a

Aveva messo a segno tre rapine nel giro di appena dieci giorni, a Terni.

Con le modalità del giudizio abbreviato, il giudice Simona Tordelli del tribunale di Terni, ha inflitto due anni e dieci mesi di reclusione al 23enne di origini kosovare che, fra il 26 ottobre e il 6 novembre 2022, si era reso protagonista del tris di azioni criminose ai danni di altrettanti esercizi commerciali: una tabaccheria al quartiere San Giovanni, per l’esattezza in via Milazzo (nella foto i rilievi della polizia scientifica), una profumeria e un negozio di abbigliamento da lavoro. Per il giovane l'accusa, rappresentata dal pm Camilla Coraggio, aveva chiesto quattro anni di reclusione.

Il tribunale, nell’ambito della sua decisione, ha riconosciuto la prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante del travisamento. Il giovane, residente a Terni e difeso dagli avvocati Lorenzo ed Enrico De Luca, era stato arrestato a seguito delle indagini condotte dalla III sezione della squadra mobile della questura di Terni, coordinata dal dirigente Davide Caldarozzi, e dal pubblico ministero Giulia Bisello. Attualmente si trova agli arresti domiciliari, dopo aver trascorso oltre tre mesi nel carcere di vocabolo Sabbione.

I legali che lo assistono, alla luce delle motivazioni che verranno depositate nelle prossime settimane, potrebbero decidere di impugnare la sentenza in appello, per ottenere una diversa qualificazione giuridica dei fatti.

Le indagini erano scattate subito dopo la prima rapina alla tabaccheria di San Giovanni, messa a segno con un casco da motociclista in testa, ed avevano portato a raccogliere alcuni elementi utili, come le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona e le dichiarazioni dei testimoni. Lo stesso era accaduto dopo la seconda rapina in profumeria mentre dopo il terzo colpo - era il 6 novembre del 2021 - nel negozio di abbigliamento dal lavoro, era bastata poco più di un'ora alla polizia per arrivare all'individuazione del responsabile e al successivo fermo.

