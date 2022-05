Terni, l'edicola di piazza San Francesco diventerà un locale della movida

Giorgio Palenga 06 maggio 2022 a

a

a

Fino a qualche anno fa ci si andava a comprare il Corriere dell’Umbria, oltre agli altri giornali e riviste.

Tra qualche tempo, quello strettamente necessario ad espletare l’iter burocratico delle varie autorizzazioni, oltre poi all’allestimento vero e proprio della “riconversione”, si potrà ordinare un gin-fizz piuttosto che qualcosa da mangiare. L’edicola di piazza San Francesco, a Terni, chiusa ormai da anni, diventerà uno dei locali della movida ternana, grazie all’iniziativa di tre giovani imprenditori-amici, romani di nascita, ma con solidi legami con Terni, tutti e tre 28enni, che si chiamano Daniele De Luca, Manuel Guarcini e Simone Guarino.

I ragazzi ballano con le cuffie. Nasce la discoteca che non fa rumore

Uno dei nuovi punti di riferimento della movida cittadina si chiamerà “Ledicola” (senza apostrofo) e – spiegano i ragazzi – sarà un “’locale-non-locale’, ovvero un luogo in grado di raccontarci e restituire le esperienze che abbiamo vissuto in giro per il mondo.

Daniele, Manuel e Simone hanno così deciso di “convertire uno degli spazi inutilizzati della città – continuano – in qualcosa di completamente nuovo: la storica edicola di piazza San Francesco, chiusa ormai da tempo, cambia così faccia accogliendo al suo interno non più quotidiani e riviste ma una selezione di gin, alcolici e non solo. ‘Ledicola’ non vuole essere un semplice cocktail bar ma un luogo di incontro e di aggregazione che ha l'obiettivo di far vivere un’esperienza nuova e differente, sfruttando come location una delle piazze più belle della città".

Storica gioielleria punta a rivitalizzare il centro: trasferimento in via I Maggio

"Proprio da qui l’idea di un locale wide open, con poche sedute che permetterà di vivere l’ambiente circostante senza barriere che ne limitino la fruizione. Un format che si rivolge a un target ampio e allo stesso tempo selezionato, a cui si indirizza un’offerta attenta e accurata tanto nel beverage quanto nel food”. Per i tre giovani imprenditori il progetto “entra nell’ottica più ampia di una riqualificazione dello spazio urbano, che guarda a una tendenza già da tempo diffusa nelle maggiori città del mondo e con cui ci auguriamo di dare un segnale forte e di ispirazione per altre città italiane”.

Stop dal Comune alle auto nella zona della movida. L'obiettivo è fare posto ai tavoli all'aperto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.