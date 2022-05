Spoleto, Retake pulisce pure l'area del Flaminio: trovata anche una bombola di gas

Rosella Solfaroli 06 maggio 2022 a

a

a

Nasce l’app Retake. Una applicazione che ha come finalità quella di “rendere più semplice la realizzazione delle nostre iniziative e misurare l’impatto positivo degli eventi su tutto il territorio nazionale, passando per Roma e le altre città Retake”. E tra queste città, come spiegano i volontari, c’è anche Spoleto. Un modo per coinvolgere la cittadinanza nelle iniziative che costantemente i retakiani spoletini organizzano in diversi giorni della settimana. Appuntamenti che già sono stati programmati per l’intero mese in corso e che tra l’altro vedranno i volontari coordinati da Michela Bellino impegnati anche fuori Comune. E dopo il consistente intervento effettuato nell’area del campo sportivo del Flaminio, dove è stato rinvenuto davvero di tutto, persino una bombola di gas, la prossima uscita è stata programmata per domenica con ritrovo alle 9.30 e questa volta il sito da ripulire sarà tutta l’area che circonda la Palazzina Micheli (zona attigua al San Matteo degli Infermi). Poi Retake, su invito del Comune di Vallo di Nera e della sua popolazione, si sposta a Vallo di Nera.

I borghi più belli d'Italia sono in Umbria, il presidente dell'associazione: "Grande opportunità"

Il giorno scelto è il 15 maggio e la pulizia riguarderà il tracciato dell'ex Ferrovia Spoleto – Norcia (ritrovo alle 9.30 davanti alle scuole, al parcheggio di fronte al bivio di Vallo). Ultimo appuntamento di maggio sarà quello del 29 a Pontebari, ed esattamente al parcheggio delle piste del ruzzolone (ritrovo alle 9.30). E per l’occasione “ripuliremo anche una buona parte della pista ciclabile”, scrivono i volontari spoletini. Il tutto, dopo l’intervento di pulizia che il gruppo di uomini e donne che si impegnano costantemente da più di un anno per ridare decoro ad alcuni dei siti più deturpati dalla mano dell’uomo, hanno effettuato all’area del campo sportivo del Flaminio.

Ricompensa da mille euro a chi trova la gatta Africa

E anche qui, come in molti altri luoghi ripuliti da quando il gruppo Retake Spoleto è nato, da quegli anfratti ricoperti di verde, così come lungo strada, è uscito fuori davvero di tutto. Oltre alla bombola di gas, materiali di risulta, passeggino, bottiglie di vetro e immondizia di varia tipologia. Tanto da riuscire a riempire almeno una decina di sacchi neri. E a proposito di sacchi dell’immondizia grandi, i volontari fanno appello ai cittadini di Spoleto affinché, nei limiti delle loro possibilità, possano donarne un quantitativo sufficiente a integrare quelli che puntualmente vengono forniti loro da Vus.

A giugno torna la corsa dei vaporetti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.