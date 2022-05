Patty Pravo, la minaccia bionda chiuderà il Todi Festival

05 maggio 2022 a

Patty Pravo il ritorno. La celebre ragazza del Piper di nuovo in Umbria. Aspettando che venga completato il programma del Todi Festival - la presentazione è prevista per fine giugno - continua la tradizione che a chiudere la rassegna sia un grande interprete della musica italiana. Dopo Roberto Vecchioni, Ornella Vanoni, Simone Cristicchi, Max Gazzè e Loredana Bertè, questa volta sarà Patty Pravo la protagonista della serata conclusiva del Festival, che quest'anno è in programma dal 27 agosto al 4 settembre.

Il tour di Patty Pravo si chiama Minaccia Bionda, è prodotto da Antonio Colombi per Colorsound e Vincenzo Berti & Gianluca Bonanno per Ventidieci. La tappa di Todi è uno spettacolo esclusivo in cui Patty Pravo si racconta tra musica e parole. Appuntamento domenica 4 settembre a partire dalle ore 21 nel teatro comunale di Todi. Nello spettacolo si susseguiranno successi, ricordi, aneddoti e contributi video, alcuni dei quali inediti. A scandirli sarà la voce narrante di Pino Strabioli. Ovviamente non mancheranno le canzoni, in scaletta brani che hanno fatto la storia della musica italiana, ma anche quelli più ricercati e sperimentali dell'artista.

Eugenio Guarducci, direttore artistico del Todi Festival, spiega che "abbiamo fortemente voluto il ritorno di Patty Pravo la cui ultima apparizione in Umbria risale al 2015. La sua dimensione teatrale si sposa perfettamente con il Dna del nostro Festival e siamo convinti che potrà riscuotere una grande e meritata attenzione da parte del pubblico e della critica". Già aperte le prevendite dei biglietti sul circuito Ticket Italia che può essere raggiunto anche dal sito ufficiale del del Todi Festival: clicca qui.

