Umbria, il Covid arretra: meno contagi e ricoveri. Coletto: "Ora non bisogna abbassare la guardia". Oggi un altro morto

Rispetto alle settimane precedenti, il Covid sembra arretrare in Umbria, in linea con il resto del Paese. Flessione della curva epidemica così come della media mobile a sette giorni. L'incidenza settimanale mobile al 3 maggio è di 784 positivi ogni 100mila abitanti, mentre l'Rdt sulle diagnosi, calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7, è in diminuzione, attestandosi su un valore di 0,91. I contagi calano in tutte le classi di età. L'incidenza più elevata resta quella tra i bimbi dai 6 ai 10 anni, mentre quella più bassa è relativa all'età 19-24 anni. In tutti i distretti sanitari l'incidenza è inferiore ai mille casi per 100mila abitati. L'Alto Tevere è l'area che registra il dato più alto: 960.

Stabile la situazione relativa ai ricoveri. Sono 225 i pazienti negli ospedali regionali di cui 7 in terapia intensiva. Nella settimana dal 25 aprile al primo maggio, si sono registrati tre decessi. I dati sono a cura del Nucleo epidemiologico regionale, comunicati dall'assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto che ha spiegato come "al momento la situazione sia decisamente sotto controllo". Ma è necessario non abbassare la guardia. Secondo Coletto occorre ricordare che "il virus continua a circolare e non è stato debellato. La bella stagione sicuramente permetterà un miglioramento della situazione anche perché la socialità avverrà prevalentemente all'aperto. Ad ogni modo, per una migliore protezione di noi stessi e degli altri, anche se ormai la mascherina non è obbligatoria, continua a rappresentare un valido dispositivo di protezione nei luoghi al chiuso o sovraffollati".

Il bollettino di oggi, giovedì 5 maggio, fa registrare un nuovo calo degli attualmente positivi. I nuovi contagi sono stati 889, ma vanno registrati 962 guariti e, purtroppo, un altro decesso. Sono ufficialmente contagiate, dunque, 11.083 persone, 74 in meno. Le vittime complessive salgono invece a 1.836 in tutto. Lieve diminuzione dei ricoveri: sono 222, quindi tre in meno, di cui sei (-1) nei reparti di rianimazione. Il tasso di positività è del 19.41% contro il 16.4% precedente. Sono stati analizzati 4.579 tamponi.

