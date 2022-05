Disabili, in Umbria 690mila euro per i progetti di vita indipendente. Coletto: "Favorire l'inclusione sociale"

05 maggio 2022 a

In Umbria una tranche da 690mila euro per "dare gambe ai progetti di vita indipendente che si stanno sperimentando" per le persone con disabilità. E' l'annuncio che arriva dall'assessore regionale alla Salute e Politiche sociali, Luca Coletto. "Ogni individuo - spiega il componente della giunta regionale - ha il diritto a vivere una vita autonoma, è quindi un dovere delle istituzioni individuare per le persone con disabilità azioni appropriate per favorire l’inclusione sociale e, in base alle condizioni di ognuno, anche l’inserimento lavorativo". Coletto lo ha spiegato parlando dei fondi stanziati a parziale copertura dei fabbisogni complessivi per i prossimi mesi. "La Regione - ha aggiunto ancora l’assessore - ha favorito l’attuazione e finanziato l’intervento Potenziamento delle autonomie possibili che ha dato ottimi risultati. Vista la necessità di reperire nuove risorse per garantire la prosecuzione dei percorsi, è stata avviata una ricognizione dello stato di attuazione di tutti gli interventi che rientrano nell’Asse II del Por Umbria Fse 2014-2020, Inclusione sociale e lotta alla povertà, ed è emersa la disponibilità delle risorse assegnate pari a 690 mila euro".

