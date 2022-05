Lotteria degli scontrini, spende 40 euro e ne vince 25 mila. Alessia: "Non ci credevo"

05 maggio 2022 a

In Umbria ancora una vincita grazie alla Lotteria degli scontrini. La Dea Bendata bacia di nuovo il cuore verde d'Italia e assegna un premio da 25 mila euro a una signora della provincia di Perugia e uno da 5 mila euro al supermercato dove ha realizzato l’acquisto. Ad aggiudicarsi la somma è stata una donna della zona del Trasimeno, in provincia di Perugia, Alessia, che aveva sborsato circa 40 euro per la spesa alimentare presso un supermercato di un noto centro commerciale perugino.

“Sin dal primo giorno dell’avvio della Lotteria degli scontrini ho scaricato il codice e l’ho sempre utilizzato anche se francamente non ho mai creduto di poter vincere. Non nego ci sperassi - ha detto la fortunata cliente - Quando mi è arrivata la notifica ho pensato si trattasse di una multa da pagare, invece ho ricevuto una bellissima sorpresa, ben 25 mila euro a me che non ho mai vinto neanche al Gratta e vinci. Questa vincita arriva in un momento particolare visto che ho una famiglia e dei lavori da fare per la casa, lavori che stavo rimandando da tempo”, ha aggiunto parlando con i funzionari Adm ai quali ha presentato la documentazione per poter ritirare la vincita che, come si ricorderà, è esente da tassazione. Subito dopo i previsti controlli, il responsabile dell’Ufficio Monopoli dell’Umbria ha rilasciato alla signora la conferma alla vincita.

Dall’inizio dell’anno quindi, senza i premi minori, salgono a 300 mila euro le vincite assegnate nella provincia di Perugia, ovvero due premi da 100 mila (con 20 mila al titolare dell’esercizio) e due da 25 mila assegnati sempre a consumatrici. A queste si aggiunge la vincita da 25 mila euro che lo scorso marzo ha baciato un cliente della città di Terni che aveva fatto spesa in un genere alimentari cittadino. Proprio un bel bottino.

