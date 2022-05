Terni, anziano trovato morto in casa. Abitava da solo e aveva 73 anni

05 maggio 2022 a

Un uomo è stato trovato senza vita all’interno del suo appartamento in via Quattro Macine, a Terni. Aveva 73 anni e abitava da solo. Sono stati i suoi vicini di casa, allarmati dal cattivo odore sul pianerottolo, a dare l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri di Terni che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del pensionato.

L’uomo non dava più notizie di sé da alcuni giorni. Tutto lascia pensare che sia stato stroncato da un malore improvviso che non gli ha dato scampo. La salma è stata posta a disposizione del magistrato di turno per l’esame autoptico.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la morte è comunque da ricondurre a cause non traumatiche. La salma era distesa a terra sul pavimento dell’abitazione. I carabinieri, nel corso del tardo pomeriggio di mercoledì 4 maggio, hanno raccolto alcune testimonianze mentre il corpo senza vita dell’anziano ternano è stato trasportato all’obitorio dell’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni.

Articolo in aggiornamento.

