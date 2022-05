Perugia, in arrivo la doppia ordinanza contro alcol e vetro: multe da 450 euro

Alessandro Antonini 05 maggio 2022 a

a

a

E’ prevista per oggi la firma della doppia ordinanza che vieta la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine dalle 20 alle 6 e la detenzione di alcol dalle 18 per le dodici ore successive. L’entrata in vigore, come per l’ordinanza antiprostituzione, è prevista per oggi. Con durata fino al 31 ottobre. Sono interessate le principali vie dell’acropoli e quelle più a rischio nell’area di Fontivegge. Si tratta del ritorno di provvedimenti già applicati l’anno scorso.

Perugia, la protesta di Progetto Fontivegge: "Nessuno fa rispettare l'ordinanza anti alcol"

Lo stop alla vendita di bevande in vetro e lattine da asporto dopo le 20 era già in vigore per il pubblici esercizi grazie ad un apposito dispositivo del Comune di Perugia. Adesso il divieto di estende anche alle altre attività, comprese quelle di vicinato e le bancarelle.

Per quanto riguarda la detenzione e quindi anche il consumo di alcol nelle aree pubbliche si parte dalle 18. Interessati sempre centro storico e Fontivegge. Entrambe le ordinanze sono motivate con il mantenimento dell’ordine pubblico da apposite richieste pervenute al Comune da parte della questura di Perugia.

Sfregiata al volto con una bottiglia rotta dopo la festa all'afropub di Fontivegge

La multa prevista in caso di infrazione è di 450 euro. La prefettura coordinerà i controlli, che saranno effettuati dalle forze dell’ordine.

Maxi rissa a sprangate a Fontivegge: cinque denunciati e un ferito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.