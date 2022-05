Spoleto, gatto scomparso: ricompensa da mille euro a chi trova Africa

Rosella Solfaroli 05 maggio 2022 a

C’è una ricompensa di 1.000 euro per chi riporta a casa Africa, una meravigliosa gatta nera di due anni, compiuti ad aprile, a pelo lungo, sparita da casa nella serata di lunedì nei pressi del Tribunale di Spoleto. Dopo tanto vagare tra i vicoli del centro storico stesso per spostarsi poi in direzione Monteluco, verso la Somma e lungo la strada per Foligno e non avendo avuto alcuna traccia della loro micia, Morena Giannoni e sua figlia Federica hanno deciso di tentare il tutto per tutto pur di riuscire a riavere a casa Africa.

“Darei il mondo pur di riportare a casa la nostra amata gatta – dice Federica – 1.000 euro di ricompensa ci sembrava il minimo che potevamo fare. Magari, così, le persone si potrebbero attivare nella ricerca a maggior ragione. La nostra sensazione è che l’abbiano rubata. Ma, chissà, mai disperare”. E il sospetto che qualcuno l’abbia sottratta c’è il fatto che Africa è molto abitudinaria. Lei infatti esce da casa verso le 19, fa il suo giretto prima nel piazzale del Tribunale e poi sopra i tetti del centro storico per tornare a casa al “richiamo” dei suoi genitori umani per mangiare.

Lunedì sera scorso, invece, Africa, un incrocio tra un Ragdoll e un Maine Coon non risponde a quel richiamo e allo scoccare delle 22 la preoccupazione di Morena e di sua figlia Federica inizia a farsi più forte. “Non si fa avvicinare ma le piacciono le macchine aperte – spiega Federica – ma è una gatta molto particolare, mangia solo con noi e le cose che le diamo”. Se qualcuno dovesse ritrovare Africa può contattare le proprietarie ai seguenti numeri: 345 0746004 o il 338 6442791.

