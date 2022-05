Birra Perugia sale sul podio al concorso Cibus 2022, splendido secondo posto

04 maggio 2022 a

Birra Perugia ottiene ancora un riconoscimento. Questa volta accade al Cibus di Parma 2022, la fiera dedicata all'agroalimentare di valore, che è stata anche la sede di uno dei concorsi della birra più attesi, Birra dell'Anno. La "sfida" è organizzata dall'associazione di categoria Unionbirrai e ancora una volta Birra Perugia ha conquistato un successo, salendo sul podio con Golden Jazz che ha ottenuto un prezioso argento. La Birra dell'Anno viene scelta da una giuria composta da numerosi esperti che assaggiano decine e decine di bevande. Il secondo posto non può che essere una grande soddisfazione per Birra Perugia.

I ragazzi che rappresentano l'azienda umbra si dicono felicissimi. Spiegano che "le continue conferme a questi livelli, sia in Italia che nel mondo, sono un segnale confortante e inequivocabile del grande lavoro che stiamo portando avanti. Anche se i premi ci emozionano, è tuttavia l'affetto dei tanti amici e partner che ci supportano ogni giorno la vera soddisfazione. Birra Perugia è ormai una realtà identitaria del territorio e questo traguardo dà una carica incredibile".

Il birrificio fu fondato nel lontano 1875. Allora aveva sede in alcuni locali di palazzo Silvestri, nei pressi dei depositi di neve nei sotterranei di Rocca Paolina, utilizzati all'epoca come frigoriferi per la maturazione e la conservazione della birra che veniva realizzata in appositi fusti di rovere, come ricorda l'Agenzia Ansa. La produzione si è poi trasferita nei locali dell'attuale via Bartolo (allora via Oradina) che sono stati sede della fabbrica fino alla fine degli anni Venti. Poi Birra Perugia cessò la sua attività. Uno stop durato decenni e che è stato recentemente interrotto grazie al nuovo progetto che sta incontrando i favori della critica e degli esperti che continuano a considerare il prodotto di ottima qualità, conferendogli premi e riconoscimenti. Il podio di Cibus è soltanto l'ennesimo traguardo.

