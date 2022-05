Stefano Tacconi, come sta: "Condizione altalenante, prossimi giorni determinanti". Il bollettino dell'ospedale

04 maggio 2022 a

Sono ore cruciali per Stefano Tacconi, l'ex portiere nato a Perugia e ricoverato ad Alessandria dallo scorso 23 aprile a seguito di un'emorragia cerebrale da rottura di un aneurisma. L'ex numero uno di Jueventus, Avellino, Genoa e Nazionale "sta attraversando il periodo più critico, come conseguenza di quanto accaduto a Stefano e come previsto dal normale andamento di questa patologia". A dirlo è Andrea Barbanera, Direttore della Struttura di Neurochirurgia, che sta trattando Tacconi, arrivato ad Alessandria dopo essersi sentito male mentre si trovava ad Asti per un evento benefico.

Trasportato in un primo momento al Cardinal Massaia a causa delle sue condizioni, apparse immediatamente gravi, è stato disposto il suo trasferimento al Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria. "La nostra equipe sta portando avanti il trattamento farmacologico per contrastare il vasospasmo cerebrale, ma la sua condizione clinica è altalenante. Si tratta infatti della fase più complicata che può evolvere rapidamente sia in senso positivo sia negativo purtroppo. Stefano sta continuando a lottare: i prossimi giorni saranno determinanti", ha sottolineato Andrea Barbanera in un bollettino diffuso dal nosocomio alessandrino.

Sui social sono stati tantissimi ad esprimere vicinanza a Tacconi. Tifosi e amici infatti non fanno che incitare l'ex portiere, e il figlio Andrea -che aggiorna costantemente su Instagram sulle condizioni di salute del padre - ricondivide anche i messaggi degli ultras. Ieri, martedì 3 maggio, a uno degli ingressi dell'ospedale di Alessandria è stato esposto lo striscione "Capitan Fracassa ti siamo vicini", a firma Milano 1986. Andrea Tacconi ha quindi ringraziato "tutti i tifosi che sono venuti fuori dall’ospedale per sostenere papà".

