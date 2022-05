Assisi, il grande giorno del Calendimaggio

04 maggio 2022 a

a

a

Tutto pronto, è il giorno di debutto del Calendimaggio di Assisi 2022, visibile anche in streaming grazie alla collaborazione con Umbria Webcam sul sito dell’Ente Calendimaggio e sulla pagina Facebook della Festa. Una Festa che mercoledì 4 maggio torna dopo due anni di stop, con Parte de Sopra che va a caccia della vittoria numero 34 dopo aver vinto le ultime due edizioni disputate, e Parte de Sotto che tenta di avvicinarsi salendo da 30 a 31 vittorie.

Blitz anti caporalato, in otto sfruttati nei campi di cipolle

Nel pomeriggio di mercoledì 4 maggio alle 15 la benedizione dei vessilli a San Rufino (Nobilissima Parte de Sopra) e San Francesco (Magnifica Parte de Sotto), a seguire alle 15.45 con il suono della campana delle Laudi la partenza da piazza Santa Chiara del corteo dell’Ente Calendimaggio e l’arrivo in piazza del Comune con l’esecuzione dell’inno del Coprifuoco a cura dei cori delle due Parti. Dopo aver ricevuto le chiavi della città dal sindaco di Assisi, Stefania Proietti, il Maestro di campo assume i poteri sovrani. Segue l’ingresso dei cortei, la restituzione del Palio, il saluto del presidente-magistrato dell’Ente, Lanfranco Pecetta, e la presentazione e l’investitura dei giurati, la professoressa Maria Cristina La Rocca per il settore storico, il maestro Roberto Maggio per il settore musicale e il regista Giacomo Battiato per lo spettacolo. Dopo la lettura di brevi bandi di sfida, l’uscita dei cortei per corso Mazzini e piazza Santa Chiara. A sera, nei vicoli di Parte de Sopra, le rievocazioni di vita medioevale.

Calendimaggio, la Festa ha le sue Madonne Primavera



L’albo d’oro della Festa di Assisi, al netto di due non assegnazioni e un ex aequo, conta 33 vittorie per la Nobilissima Parte de Sopra, che si è aggiudicata le ultime due edizioni della Festa, e 30 per la Magnifica Parte de Sotto.

Anziano molesta una ragazza nei pressi della stazione, denunciato dalla polizia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.