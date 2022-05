Spoleto, a giugno torna la corsa dei vaporetti

Filippo Partenzi 04 maggio 2022 a

Fervono i preparativi a Spoleto per la Corsa dei vaporetti. La manifestazione, giunta alla sua 56esima edizione, si svolgerà dal 17 al 19 giugno animando l’intero centro storico anche attraverso una serie di iniziative collaterali ancora in fase di definizione. La novità è che la presentazione dei vari equipaggi in programma l’11 dello stesso mese non andrà più in scena in piazzetta dell’Erba bensì in piazza Duomo: a confermarlo è stato il presidente del comitato organizzatore Fabrizio Luchetti il quale, di recente, ha avuto modo di confrontarsi sia con il Comune che con l’arcivescovo Renato Boccardo. Contatti rivelatisi fruttuosi, con l’associazione che ha quindi ringraziato le istituzioni in questione per la vicinanza mostrata nei confronti della gara.

Ora il prossimo passo consisterà, spiega Luchetti, nell’individuare un testimonial d’eccezione a cui affidare la conduzione della serata. Intanto l’appello lanciato alle aziende del territorio ha prodotto i risultati sperati: sono infatti tante le realtà commerciali di Spoleto che hanno annunciato la decisione di sostenere, dal punto di vista economico, la Corsa. Una buona notizia per l’associazione, che adesso auspica di raggiungere un buon numero di iscrizioni.

“Facciamo appello a tutti i partecipanti perché vogliamo vederli pronti a cimentarsi per le vie di Spoleto con lo stesso entusiasmo e nello stesso numero delle precedenti edizioni”. La speranza è quella di ricevere tante domande e battere così i numeri registrati nel 2019 (62 team di cui 52 senior e 10 Under 18): nell’occasione a trionfare nella categoria principale “A1” furono Emmanuele Loretoni e Gabriele Mancini (Pizzeria La Rotonda), capaci di battere la concorrenza delle altre coppie composte da Alessio Morano e Dean Damianic (Newtech Pmp), Spartaco Casciarri - Enea Casciarri (Aerodynamic) e Luca Quadrelli - Angelo Calisti (Panificio Cucci).

