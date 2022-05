Incidente sul lavoro a Umbertide, uomo cade da un'impalcatura: è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva con serie lesioni

03 maggio 2022 a

Ancora un incidente sul lavoro in Umbria. Nella tarda mattinata di oggi, martedì 3 maggio, i militari della compagnia carabinieri di Città di Castello e il personale del dipartimento sicurezza sul lavoro dell'Asl di Città di Castello sono intervenuti in un residence di Umbertide, dove erano in corso lavoro di ristrutturazione.

Poco prima infatti, un 53enne straniero e dipendente di un’azienda di Montone, impegnato su una impalcatura per eseguire lavori su una parete, per cause in corso di accertamento era caduto rovinosamente da un’altezza di circa due metri, riportando serie lesioni. Soccorso da personale del 118, l’uomo è stato immediatamente trasportato all’Ospedale Silvestrini di Perugia, dove si trova al momento ricoverato nel reparto di terapia intensiva, con prognosi riservata.

