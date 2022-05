Covid, in Umbria, calano gli attualmente positivi. I nuovi casi sono 944. Nessuna vittima

03 maggio 2022 a

Nuovo miglioramento, stando ai dati, per la situazione pandemica in Umbria. Gli attualmente positivi al Covid continuano a diminuire. Stando ai dati diffusi dalla Regione. Gli infetti "ufficiali" oggi, martedì 3 maggio, sono 11.429, quindi 358 in meno rispetto alla giornata di lunedì 2 maggio. Non sono stati ufficializzati ulteriori decessi. Nella giornata presa in considerazione, sono stati accertati 944 nuovi positivi, mentre le guarigioni sono state 1.302. Nel complesso sono stati analizzati 5.877 tamponi e il tasso di positività si è attestato sul 16 per cento, contro il 24.1 di lunedì. Va però ricordato che i dati di ieri erano riferiti agli esami effettuati domenica, primo maggio. Continuano a essere stabili i ricoveri. Sono 255, uno in più. Cinque in terapia intensiva.

Via la mascherina ma nei luoghi chiusi prevale la prudenza

