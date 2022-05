Castiglione del Lago, sorpresi alla guida ubriachi: denunciati cinque automobilisti

03 maggio 2022 a

Sempre più ubriachi alla guida. Nell’ambito dei controlli notturni alla circolazione stradale i militari del nucleo operativo e radiomobile di Città della Pieve, unitamente ai carabinieri della stazione di Panicale, hanno denunciato cinque automobilisti, ritenute responsabili di essersi posti alla guida delle proprie autovetture con tassi alcolemici ben al di sopra del consentito. Un sesto conducente è stato sanzionato amministrativamente, con contestuale ritiro della patente.

I carabinieri hanno attuato un controllo straordinario sottoponendo ad alcoltest i clienti in ingresso e uscita da una discoteca di Castiglione del Lago, individuando sei violazioni. A tutti è stata ritirata la patente. Alcuni giovani, per evitare il controllo da parte dei carabinieri, hanno cercato di raggiungere la discoteca attraverso una strada bianca - sconosciuta ai più - ma i militari, ai quali non è sfuggito il tentativo di sottrarsi al controllo, hanno intercettato anche queste autovetture.

Sempre alto l’impegno profuso anche dall’Arma territoriale anche dell'Altotevere in materia di codice della strada, con l’attenzione dei militari rivolta, come sempre, a contrastare quelle condotte di guida in particolarmente insidiose e pericolose, che molte volte e solo per circostanze fortuite non portano a conseguenza ben più tragiche. In questa ottica i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Città di Castello, a conclusione degli accertamenti hanno denunciato in stato di libertà un uomo residente nel capoluogo altotiberino che, alla guida del proprio veicolo e in stato di ebbrezza alcolica, ha causato un sinistro stradale.

