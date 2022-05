Perugia, badante abbandona per tre notti anziano invalido al 100%. Denunciato

03 maggio 2022 a

a

a

Per tre notti avrebbe lasciato solo un anziano di 89 anni, invalido al 100%. E lo avrebbe fatto senza un valido motivo. Per questo a Perugia i carabinieri hanno denunciato un badante di nazionalità straniera che era stato assunto con regolare contratto e con l’obbligo di accudire l'anziano. La denuncia è stata depositata per il reato di abbandono di incapace. I militari hanno raccolto la versione della figlia dell’anziano, supportata dalle riprese video della telecamera che era stata installata all’interno dell’abitazione, ed hanno potuto ricostruire l’accaduto.

Baby gang schizza acido addosso a badante ucraina in centro storico: indagini in corso

Da quanto è emerso durante la breve indagine, l’uomo, ridotto in stato vegetativo da una grave malattia e, pertanto bisognoso di cure e assistenza continue, era stato abbandonato dal badante, senza aver prima avvisato la figlia e senza un valido motivo, nelle notti tra l’11 e il 13 aprile, per far rientro presso quell’abitazione soltanto al mattino per poi allontanarsi di nuovo, lasciando ancora una volta solo l’uomo e mettendo così in potenziale grave rischio la vita stessa del paziente, completamente non autosufficiente. (Foto di archivio).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.