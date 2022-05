Festival degli influencer a Terni. Cresce l'attesa per i big dei social

03 maggio 2022 a

La città di Terni dal 23 al 25 settembre ospiterà il festival degli influencer. E’ stata firmata la delibera dalla giunta Latini. Saranno tre giorni in cui Terni sarà sotto i riflettori. Top secret sui nomi dei personaggi che parteciperanno. “Ancora nessuno ha svelato - spiega l'assessore ai Grandi Eventi e al Commercio, Stefano Fatale - i nomi degli influencer che verranno in città. Ma pare che ci sarà il Trio Medusa. E' complicato capire e sapere in anticipo gli influencer che saranno presenti nei tre giorni del festival.

L'unica cosa sicura è che gli organizzatori ci hanno chiesto tutta la città tra piazze, vie e palazzi, tra cui l'anfiteatro romano, il Caos, palazzo Bazzani e molte altre location. Sarà una grande manifestazione”. Un progetto che richiamerà sicuramente il pubblico delle grandi occasioni. Ad organizzare il tutto ci penserà Umbria for the Future. Sarà un settembre ricco di appuntamenti e i ternani si chiedono se ci sarà anche la notte bianca. “Probabilmente ci sarà la notte bianca - aggiunge l'assessore ai Grandi Eventi Fatale - ma è tutto da decidere come e quando farla. Due le soluzioni: o durante il week end di Umbria Jazz che si terrà nella città dell'acciaio la settimana prima del festival dell'influencer o durante le kermesse del 23-25 settembre. Comunque è tutto in via di definizione”. Bisognerà avere pazienza ed aspettare la stesura definitiva del programma.

L'unica cosa sicura è che Terni diventerà la capitale degli influencer, personaggi famosi grazie ai social, e già è iniziato il conto alla rovescia. C'è chi spera di vedere Federico fashion style, chi pensa in grande e spera di vedere tra le vie del centro anche Chiara Ferragni (nella foto). I protagonisti saranno oltre agli influencer conferenze, spettacoli, interviste e molto altro ancora. Terni, conosciuta da tutti per le sue industrie, la cascata delle Marmore, San Valentino e il lago di Piediluco, nei tre giorni di settembre si farà conoscere anche per gli influencer e la risonanza sui social sarà davvero strardinaria anche perché si tratta del primo evento del genere in Italia.

