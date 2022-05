Spoleto, avvocatessa scippata in centro in pieno giorno

03 maggio 2022 a

Scippata mentre cammina di giorno in centro storico. E’ successo a un’avvocatessa di Spoleto che in via Mameli è stata avvicinata da un uomo vestito di nero e con il volto travisato che le ha strappato la borsa ed è scappato imboccando vicolo San Matteo. La professionista sessantenne ha raccontato di aver pure provato a inseguire di corsa l’uomo, gridando aiuto, ma il ladro ha accelerato il passo e in meno di un centinaio di metri è riuscito a far perdere le proprie tracce. Agli istanti dello scippo non avrebbero assistito testimoni, ma ci sarebbe chi ha visto un uomo con cappello e mascherina scappare dal vicolo. Non è al momento chiaro, comunque, come il ladro sia riuscito ad allontanarsi dalla zona del Borgaccio, ovvero se lo abbia fatto autonomamente a piedi oppure se un complice lo attendeva in auto per agevolare la fuga.

Certo è, invece, che dopo lo scippo l’avvocatessa è entrata all’interno della farmacia comunale di viale Martiri della Resistenza da dove è riuscita a dare l’allarme alle autorità, visto che lo scippatore le ha rubato anche il telefono. La sessantenne non è per fortuna rimasta ferita, anche se a distanza di pochi giorni dal fatto, riferisce comprensibilmente “di un’esperienza molto brutta caratterizzata da un forte senso di impotenza”. Sul caso indagano gli uomini del commissariato impegnati ad acquisire le registrazioni di videosorveglianza che si spera forniscano ulteriori elementi utili per tentare di identificare lo scippatore. Secondo quanto ricostruito, infatti, l’avvocatessa ha sostenuto che qualcuno camminava dietro di lei già in piazza Collicola, ma considerando l’orario e la zona non ha minimamente sospettato che poco dopo sarebbe stata derubata.

In questo senso, comunque, va verificato se le telecamere di piazza Collicola hanno ripreso l’uomo con il cappellino e la mascherina anti Covid-19, che poche decine di metri dopo ha rubato la borsa alla professionista. Magro il bottino che il ladro ha portato a casa, anche se come spesso capita per la vittima ingenti sono i danni provocati. Nel caso specifico, l’avvocato aveva con sé poche decine di euro in contanti, ma nel portafogli c’erano documenti di identità, carte di credito, tesserino dell’Ordine, mentre nella borsa un’agenda rossa considerata fondamentale dalla professionista, mazzi di chiavi e copiosa documentazione legale. L’appello è rivolto a chiunque trovi la borsa professionale rossa di cui il ladro si potrebbe già essere liberato dopo essersi messo in tasca i pochi contanti.

