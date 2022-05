Anas, lavori di manutenzione sulla statale 75 Centrale Umbra: chiuso uno svincolo per due mesi

02 maggio 2022 a

Continua il piano di manutenzione programmata sulle strade statali dell’Umbria, avviato da Anas (Gruppo FS italiane). In particolare, sulla strada statale 75 Centrale Umbra, a partire da domani, martedì 3 maggio, saranno eseguiti i lavori di risanamento profondo della pavimentazione su un tratto della carreggiata sud in corrispondenza dello svincolo di Cannara, in prosecuzione dei tratti già risanati.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, il transito sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Cannara sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Foligno. In alternativa, sarà possibile utilizzare lo svincolo di Rivotorto. Il completamento di questa fase è previsto entro il 20 giugno 2022.

