Autostrada A1, la stazione di Fabro chiusa per lavori: ecco quando e per quanto tempo

Modifiche alla viabilità lungo l'Autostrada del Sole Milano-Napoli nel tratto umbro di Fabro, in provincia di Terni. Sul tratto dell'A1, infatti, nelle tre notti consecutive di mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 maggio, dalle 22 alle 5 la stazione di Fabro rimarrà chiusa in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze per consentire i lavori di sostituzione dei pali di illuminazione. Autostrade per l'Italia consiglia, come percorso alternativo, l'entrata a Orvieto per chi va in direzione Roma e l'uscita di Chiusi-Chianciano per chi proviene da Firenze. Nelle tre notti in cui la stazione rimarrà chiusa non sarà possibile accedere nemmeno all'area di servizio Fabro Ovest, situata nel tratto compreso tra Fabro e Orvieto verso Roma.

