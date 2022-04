Derby Ternana-Perugia davanti a undicimila spettatori: tutto pronto per la grande sfida

30 aprile 2022 a

Derby Ternana-Perugia, è tutto pronto.

Saranno circa undicimila gli spettatori che sospingeranno le due squadre nella partita più attesa dell’anno, sabato 30 aprile 2022 allo stadio Liberati di Terni, dopo il pareggio per 1-1 nella gara di andata, al Curi di Perugia, lo scorso dicembre 2021.

Botta e risposta tra Kouan e Pettinari, il derby tra Perugia e Ternana finisce 1-1

A Terni tutta la città è mobilitata e, per un giorno, sono cambiate anche le abitudine e gli orari di migliaia di persone. A cominciare dagli studenti delle scuole istituto tecnico tecnologico Allievi-Sangallo (un migliaio di ragazzi), licei statali Angeloni (circa 600) e plesso secondaria di primo grado Orazio Nucula (intorno a 350), in via cesare Battisti, per i quali l’ultima campanella della giornata è suonata alle 11, proprio per non intasare la circolazione stradale della zona stadio.

Infatti dalle 7 e fino 18 è stato istituito per tutti i veicoli il divieto di sosta con rimozione nelle seguenti vie: Pettini entrambi i lati compresa l’area di parcheggio retrostante la curva nord; parcheggio piscine dello Stadio; via Alfieri area incrocio uscita parcheggio antistante i numeri civici 7-7/E e su tutta l'area; parcheggio di via Foscolo retro autolavaggio; viale di Porta Sant'Angelo fino all’incrocio con via Tintoretto; viale di Porta Sant'Angelo fino all'incrocio con via Alfieri (accesso ai numeri civici 2 e successivi); viale Borsi tratto piazzale dell'Acciaio-via Buonarroti; piazzale Caduti di Montelungo; area antistante i numeri civici dal 31 al 39 di viale dello Stadio; via Leopardi nella semicarreggiata destra tratto via Foscolo- viale dello Stadio. E’ stata invece disposta la disattivazione dei varchi elettronici all'ingresso della Ztl dalle 12 alle 18.

Verso il derby: ordinanza antivetro e viabilità rivoluzionata per tutta la giornata di sabato

Sul fronte tecnico, il Perugia è alla ricerca dei punti per sperare di acciuffare la zona play off, dalla quale la Ternana è ormai tagliata fuori, malgrado la vittoria di Benevento cui però ha fatto da contraltare la vittoria del Frosinone contro il Monza, nell’ultimo turno. La squadra di Lucarelli, però, è parsa in buonissimo stato di forma, in questo finale di stagione, al di là dell’importanza del derby che, di per sé, regala alle due squadre (ed alle due tifoserie) motivazioni che vanno al di là della situazione delle rispettive classifiche.

Derby Ternana-Perugia, Lucarelli sfida Alvini

