Perugia, trovata una persona morta all'interno di una casa invasa dal fumo

Una persona è stata trovata morta in una casa invasa dal fumo in via del Senso, nel centro storico di Perugia. La scoperta è stata fatta nella tarda serata di venerdì 29 aprile dai vigili del fuoco che erano intervenuti per un allarme incendio che era stato dato da alcuni residenti della zona. Sul posto, intorno alle 22.40, è intervenuta ,a squadra del distaccamento di Corso Cavour dei vigili del fuoco. Questi, una volta bussato alla porta dell’appartamento senza avere risposta, sono entrati all’interno e hanno trovato la casa invasa dal fumo e una persona riversa a terra. Priva di vita. Sul posto sono intervenuti 118 e carabinieri che stanno facendo tutti gli accertamenti necessari per tentare di ricostruire l’accaduto.

