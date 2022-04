Spoleto, Don Matteo 13: ascolti record con l'arrivo di Raoul Bova

Filippo Partenzi 30 aprile 2022 a

In rialzo gli indici d’ascolto di Don Matteo 13, dopo alcune settimane caratterizzate da continui ribassi. La quinta puntata andata in onda giovedì sera su Rai Uno, infatti, è stata vista da 6.486.000 spettatori pari al 31.1% di share. Un debutto da sogno per Raoul Bova il quale, nell’occasione, ha fatto il suo ingresso ufficiale nella fiction in sostituzione di Terence Hill. Numeri ottimi, anche superiori a quelli registrati dal primo episodio della nuova stagione (fermatosi al 29.9%). La prossima settimana andrà in scena il sesto dei 10 appuntamenti televisivi previsti, dal titolo L’Innocente, con la Lux Vide che ha già provveduto a diffonderne la trama.

“Don Massimo fatica a farsi accettare come nuovo parroco di Spoleto, al punto che in città viene perfino organizzata una petizione per farlo andare via. Il sacerdote è il primo a essere assalito dai dubbi a causa anche di una indagine in cui viene coinvolto e trova conforto soltanto nell’aiuto del Vescovo, suo amico e mentore. Intanto, proprio quando Federico comincia a sperare che fra lui e Greta possa nascere qualcosa, la ragazza sembra avvicinarsi a un altro compagno. Cecchini, invece, capisce che Valentina sta uscendo con un uomo ben più grande di lei e decide di scoprire chi è: non sa però che si tratta di Marco! Sia lui sia Valentina faranno di tutto per non far scoprire a Cecchini la verità”.

Don Matteo ha nettamente staccato gli altri programmi in onda giovedì sera. Al secondo posto Big Show su Canale 5, con 1.502.000 spettatori e il 9.5% di share. Terzo piazzamento per Dritto e Rovescio su Rete4, con 1.093.000 spettatori e il 6.6% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: PiazzaPulita su La7 (1.023.000 spettatori, share 6.3%), Run All Night – Una notte per sopravvivere su Italia 1 (1.032.000 spettatori, share 4.8%), Il Professor Cenerentolo su Rai2 (729.000 spettatori, share 3.3%.

