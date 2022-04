Perugia, la sorella di Nicola Romano contro l'ipotesi overdose: "Mio fratello è stato ucciso, ecco le prove"

Alessandro Antonini 30 aprile 2022 a

“Mio fratello non è morto di overdose, mio fratello è stato ucciso. Il caso va riaperto”. E’ l’appello di Maria Chiara Romano, sorella di Nicola, morto a 27 anni il 17 agosto del 2013 in casa sua, in via Mater Dei, a Perugia. Dopo 9 anni, con l’inchiesta già riaperta una volta, c’è la richiesta di archiviazione: è passato troppo tempo per trovare elementi utili, secondo la Procura. Per gli inquirenti è overdose ma la famiglia non si rassegna e annuncia opposizione.Troppe cose - secondo Maria Chiara - non tornano: la siringa trovata vicino al corpo era senza ago. Mai trovato.

Non era mancino la il buco era sul braccio destro. L’eroina iniettata, stando alle perizie tossicologiche di parte, non era in quantità sufficiente per causare l’overdose. E ancora: ci sono segni e tracce su naso e bocca che fanno deporre, sempre stando alla perizia, per un soffocamento provocato da un “materiale soffice”. Nella stanza vicino al cadavere c’era un cuscino, mai repertato. Nicola era con braccia incrociate sul petto la maglietta alzata. Non finisce qui. “Mio fratello un mese prima della morte è stato picchiato a sangue da tre persone in centro storico - fa sapere la sorella - subito dopo era andato in Croazia perché aveva paura di essere ucciso. E’ tornato pochi giorni prima, per recarsi a Napoli. Tornato a Perugia è stato trovato morto. Abbiamo indicato una serie di nomi, di chi c’era quella sera della persona che l’ha visto l’ultima volta. Ma non sono stati mai sentiti. Sulla sua tomba ignoti hanno scritto in dialetto 'Adesso non lo fai più il tonto'”. Si ipotizza una resa dei conti per fatti avvenuti quando Nicola faceva uso di stupefacenti. Ma da tempo - come certifica anche il Sert - era pulito ed era tornato a lavorare come amministrativo.

Qualcuno gliela voleva far pagare. Ma il primo fascicolo ha liquidato in l’overdose. “Inizialmente -spiega l’avvocato Anna Beatrice Indiveri, che assiste la famiglia con la collega Barbara Romoli - l'indagine venne aperta a danno di ignoti e archiviata un anno dopo. Nel 2021, grazie agli accertamenti e alle consulenze fatte svolgere dai familiari a loro spese, il caso è stato riaperto. Ora il pm, senza dar conto della documentazione acquisita e senza aver escusso i testimoni indicati, torna a richiedere l'archiviazione, richiamando le difficoltà per il tempo trascorso dai fatti, responsabilità di chi nel 2014 chiuse il fascicolo senza fare indagini. I familiari presenteranno opposizione”.

