Perugia, festa dell'1 maggio: tutti gli eventi. Dai musei gratis alla musica

Dopo due anni di pandemia il Primo Maggio, Festa del lavoro, quest’anno si potrà vivere in piena libertà. Unico obbligo mascherine in alcuni luoghi al chiuso. Tanti gli appuntamenti nella città di Perugia: dalle stelle al merito al pic nic al percorso verde fino alla maratona di musica. E poi musei gratis.

STELLE AL MERITO Il prefetto di Perugia, Armando Gradone, e il vice prefetto vicario di Terni, Andrea Gambassi, consegneranno domani mattina a venti lavoratori umbri le Stelle al merito del lavoro, concesse loro dal Capo dello Stato per “singolari meriti di perizia, laboriosità e condotta morale”. La cerimonia a Perugia si svolgerà al salone Bruschi della Prefettura, con inizio alle 10.

PIC NIC A PIAN DI MASSIANO Dopo due anni di stop forzato torna il tradizionale concerto del Primo Maggio Cgil, Cisl e Uil. Appuntamento a Pian di Massiano, percorso verde Leonardo Cenci, per il Pic Nic al prato con cibo, musica e divertimento dalla mattina al tramonto. Si inizierà con l’apertura del mercatino dell’artigianato, pista Bmx e giochi gonfiabili, attività sportive a cura di Csen Perugia, laboratorio di pittura, spettacolo circense, villaggio delle associazioni, danza e cucina. Alle 16.30 via al concerto che vedrà salire sul palco: I Principi di Galles, Ol’Boozers Boogie feat Sficatz, Soul Brothers (il gruppo rap eugubino di Samuel Cuffaro, il ragazzo morto un anno fa in un incidente sul lavoro) e 88 Folli.

SOLIDARIETA’ UCRAINA Radicali Perugia, Europa Verde Umbria, Volt Umbria e il Partito Repubblicano sezione Perugia alle 11 saranno in piazza IV Novembre insieme alla comunità ucraina per ribadire vicinanza al popolo che ha subito l’invasione della Federazione russa.

DODICI ORE DI MUSICA Primo maggio reggae. Dodici ore di pace, aggregazione e multiculturalità. Blaze Up, in collaborazione con Bababoom Festival e Cavelab Music Factory, organizza al The circle park di Madonna alta la festa del Primo Maggio con ingresso gratuito: appuntamento in via Francesco Baracca da mezzogiorno a mezzanotte. Ecco tutti gli ospiti che si alterneranno sul palco: Lion D & Jungle Army, Marumba & Play More Band, Dj Afghan, Sealow, Dj Dinamite, Zizze, Mr Joint, Southern Light & Sola Mc, Zionet, Dj Artin, Masta Dread, Dj Sampla, King Rico. Spazio anche alla cultura. Per la prima volta a Perugia Ras Julio presenterà il libro Zion Train, un’avventura nel modo di vivere Rastafari.

MUSEI GRATIS Torna domenica, a seguito dell’adozione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, che ha sancito la cessazione dello stato di emergenza per l’epidemia da Covid-19, l’ingresso gratuito in tutti i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali. Per accedere a monumenti, musei, gallerie, parchi, giardini monumentali dello Stato non sarà più richiesto il green pass, resterà l’obbligo della mascherina.

