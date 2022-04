Terni, noto ristoratore arrestato per stalking e minacce

29 aprile 2022 a

a

a

Un ristoratore di Terni è stato arrestato mercoledì 27 aprile per un cumulo di pene che sono diventate definitive. I reati contestati sono stalking e minacce nei confronti della ex moglie e di un’altra donna. L’uomo, che è separato da tempo, è stato condotto nel carcere di vocabolo Sabbione (nella foto) in esecuzione di un ordine di carcerazione che è stato emesso dal magistrato Nicla Flavia Restivo, dell’ufficio di sorveglianza di Spoleto.

Giovane condannato dal gip per violenza sessuale, stalking e lesioni sulla ex compagna

Il ristoratore dovrà scontare una pena complessiva pari a due anni e quattro mesi di reclusione per fatti che si sono verificati tra i quattro e i sette anni fa. L’uomo è assistito dall’avvocato Luigi Fiocchi. La notizia dell’arresto del ristoratore ternano si è subito diffusa in città dove è molto conosciuto. Con ogni probabilità sin dai prossimi giorni il legale chiederà misure alternative al carcere per il suo assistito.

Stacca la luce a casa della ex compagna. Arrestato un 38enne

Articolo in aggiornamenrto.

Stalking verso la ex fidanzata. A processo un giovane di 32 anni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.